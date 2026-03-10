「多摩川巧者決定戦！澤乃井カップ」（１１日開幕、多摩川）星野太郎（４９）＝７８期・三重・Ｂ１＝の雰囲気がいい。前節に梶野学志（東京）が「バランスが取れていい」と高評価の６９号機を引き当てた。「梶野らしい舟足だよね。しっかりバランスが取れているし、悪くないよ」と感触はいい。「多分好みが近いんだろうね。自分も似た感じが好みなので、今節はペラ調整に悩まなくて済みそうだよ」と前回はペラ調整に苦しんだだ