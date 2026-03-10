空港で自撮りする女。経営している会社の忘年会では笑顔で踊り、自分のSNSには成功者をアピールするかのように数々の写真を投稿していましたが、先週、警視庁に逮捕されました。ピンクの髪を三つ編みにしているのが、中国人向けツアー会社の社長・坂川馨容疑者（56）。夫で役員のモン・イ容疑者（53）とともに、雇用調整助成金約1億1000万円を不正に受給した疑いが持たれています。10日午後3時半ごろ、坂川容疑者が経営する会社の