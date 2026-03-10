お笑い芸人のはなわさんの長男・塙元輝さんが全日本プロレスと練習生契約を締結したことが、全日本プロレスの公式サイトで発表されました。 【写真を見る】【 はなわ長男・塙元輝 】全日本プロレスとの練習生契約を発表「塙 元輝というプロレスラーを大きくして、スターになりたい」塙さんは2000年12月生まれで現在25歳。7歳から柔道を始め、柔道強豪校の国士館大学へ進学。大学卒業までの15年間柔道に打ち込んでいました