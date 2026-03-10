タレント・ＭＥＧＵＭＩが１０日、都内で行われた、オリジナルアニメ「映画えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（２７日公開）のジャパンプレミアに原作者で制作総指揮のキングコング・西野亮廣らと出席。一部で令和ロマンの高比良くるまとの交際が報じられてから初の公の場となった。ＭＥＧＵＭＩはデコルテがあらわとなった華やかな黒のドレス姿で登場。自身の出番前に初々しくあいさつした主人公役の永瀬ゆずなになら