身近な飲み物として広く親しまれているオレンジジュースが今、ピンチに直面しています。世界最大のオレンジ生産国・ブラジルが天候不良などに見舞われ、歴史的な不作となっているのです。オレンジ果汁の9割を輸入に頼っている日本では、円安の影響も加わり、価格が5年間で4倍近くにも跳ね上がっています。世界的なオレンジショックに揺れる中、意外すぎる一手が投じられました。それが、オレンジを一切使わずに作られた“代替オレ