侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１０日、チェコ戦（東京ドーム）の前に行われた記者会見に出席。今大会で打撃不振が続いている近藤健介外野手（３２＝ソフトバンク）ついて言及した。近藤はここまで３試合に出場し、１２打数無安打と苦しい状態が続いている。２０２３年の前回大会では全試合に先発出場。世界一に大きく貢献している。この日は今大会初のベンチスタートとなった。井端監督は悩める背番号８に関して「決し