伊勢崎オートの「第４７回東京スポーツ杯」は１０日、準決勝戦が行われた。佐藤智也（２２＝伊勢崎）は１０Ｒで速攻を決め一度は先頭に立つが、終盤、横田翔紀に抜かれ２着で優出となった。「風もあってきつかった。初日と同じく、後半ペースが上がらなくなる。ずっとドリフトしている感じ」と不満が残る。「試走も出なかったし、エンジンと思う。ヘッド周り、キャブ、電気と調整する」と修正を図る。今年はこれで４優出。１