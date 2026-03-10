石川県内の公立高校では10日から入学試験が始まりました。約6000人の受験生が志望校への合格を目指し、関門に挑んでいます。10日と11日の2日間にわたって入試が行われているのは、石川県内の全日制公立高校40校。このうち、出願倍率が1・47倍ともっとも高かった金沢錦丘では、試験初日の10日、開始1時間以上前から受験生が訪れ、次々と会場へと入っていきました。 石川県教育委員会によりますと、県内全体の受検者数は6050人で