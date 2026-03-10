【「葬送のフリーレン」第2期】 毎週金曜23時～ 放送中 アニメ「葬送のフリーレン」第2期第8話（通算第36話）「立派な最期」の先行カットが公開された。 第8話では、「神技のレヴォルテ編」の続きが展開。一級魔法使いゲナウの故郷の村周辺に巣食う魔族“神技のレヴォルテ”とその配下の討伐を目指すフリーレンたちが描かれる。 公開された先行カットでは、シ