【モデルプレス＝2026/03/10】人気クリエイターのえみ姉が3月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。自炊による手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】美人クリエイター「10分もかからずにできる」超簡単低カロリーのダイエットメニュー3品◆えみ姉、ダイエット中の自炊メニューを披露えみ姉は「10分もかからずにできる超簡単激うま豆腐チゲ生み出してしまった」と報告。続けて「あと激うまチヂミも、、、！！！」「お豆腐