行方不明のコブハクチョウの幼鳥（雲海提供） 岡山県美作市上山の温泉施設「大芦高原温泉 雲海」に隣接する奥池で飼育されていたコブハクチョウの幼鳥1羽が行方不明になっています。施設が情報提供を呼び掛けています。 コブハクチョウは2025年5月に倉敷市美観地区の倉敷川で生まれ、2026年1月に施設に譲渡されました。 2026年2月17日の夕方から姿が見えなくなり、施設の関係者が周辺を捜索しましたが見つかりませんでし