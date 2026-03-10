警察と消防によりますと、3月10日午後5時前、北九州市門司区下馬寄（しもまいそう）の木造アパートの一室から火が出ました。火は午後6時すぎにほぼ消し止められましたが、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。このアパートの住人と連絡がとれておらず、警察が身元の確認を急いでいます。