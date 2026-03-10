◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）追い切り＝３月１０日、小向トレセンＪＲＡ初出走のロードレイジング（牡３歳、川崎・加藤誠一厩舎、父モズアスコット）が、川崎の小向トレセンで追い切りを行い、馬なりの単走で５ハロン６３秒９―１２秒３をマークした。加藤誠調教師は「調子自体は平行線で悪くないと感じている。初めての芝コースであるため、ど