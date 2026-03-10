元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。自身について性格的にアナウンサーには「向かなかった」と断言する一幕があった。この日、ＭＣの垣花正、ゲストの元ＴＢＳでフリーの枡田絵理奈アナとアナウンサー談義になった際、垣花に「大島さん、お嬢さんがもしアナウンサーという仕事を目指すと言ったらどうですか？」と聞かれる