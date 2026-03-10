◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）巨人の育成選手、エルビス・ルシアーノ投手（２６）がまた好投した。ソフトバンク戦で同点の９回に登板。栗原を二直、秋広を空振り三振、井上を三ゴロと打者３人を完璧に抑えて試合を締めた。これでキャンプ中の練習試合も含めて今季の実戦５試合連続無失点となった。全試合で奪三振を記録して４回１／３で７奪三振、無四球と抜群の安定感。９イニングあたり換算の奪