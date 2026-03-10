◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）３連勝で１次ラウンドＣ組１位通過を決めた侍ジャパンは、チェコとの対戦で東京ラウンド最終戦を迎えた。１次ラウンド４試合目となったこの試合では、初めてドジャース・大谷翔平、カブス・鈴木誠也がスタメンから外れた。７回まで両軍０行進だった試合が動いたのは、８回。日本に待望の得点が入った。先頭の佐藤が死球で出塁。村上が空振り三振で倒れて