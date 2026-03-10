7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTが、新曲「花言葉」を18日にデジタルリリースすることが10日、発表された。【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT本作は、2025年11月よりスタートした、西山智樹と前田大輔が仲間を探すプロジェクト『TAG SEARCH』のドキュメンタリー番組と連動して制作された楽曲。Aile The Shota、UTAがプロデュースを担当し、作詞には、西山と前田も参加しており、これまでライブでのみ披露されて