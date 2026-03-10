Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月10日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）。現在、個人タイトル4部門で全て上位に位置し、条件が整えば奇跡の全4冠制覇も夢ではない。【映像】内川幸太郎、個人タイトルへの挑戦！まず個人スコアは首位でチームメイトの永井孝典（最高位戦）に115ポイント差の2位。これは出場機会さえもらえれば、十分に逆転可能だ。また最高スコアの10万47