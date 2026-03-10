テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第8話「立派な最期」（通算36話）のあらすじ＆先行場面カットが公開された。魔族との凄まじいバトルシーンが展開される物語となる。公開されたあらすじは、村に現れた“神技のレヴォルテ”に対するは、戦士シュタルクと、“黒金の翼を操る魔法＜ディガドナハト＞”を駆使するゲナウ。レヴォルテの強烈な攻撃に、2人は打ち勝つことができるのか…!? 一方、フリーレン、フェルン、メトーデ