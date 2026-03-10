＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“たった一撃”で土俵の外まで…驚きの結末早稲田大学相撲部から81年ぶりに角界入りした“逸材”が衝撃的な白星デビューを飾った。身長189.7センチの怪物力士を“たった一撃”で吹き飛ばし、「つよい」「逸材発見」と驚きの声が相次いだ。注目を集めた力士とは、安治川部屋に所属する新人力士・川副だ。川副は小学6年生のときに全日本小学生優勝大会で優勝