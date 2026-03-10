B’zの稲葉浩志（61）が10日、東京ドームで開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの日本−チェコ戦の試合開始前にNetflixの大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスした。18時半過ぎ、東京ドームの照明が落とされると特設ステージにグレーのラメ入りスーツ姿の稲葉が登場。生バンドをバックにハスキーボイスで「タッチ」をフルコーラスで披露。試合開始前の東京ドームのテンションを上げた。歌