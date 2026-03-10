大阪府警を名乗る男などからの電話をきっかけに、秋田市に住む60代の男性が現金と暗号資産あわせて750万円相当をだましとられる詐欺被害に遭いました。秋田臨港警察署の調べによりますと先月23日、秋田市に住む60代の男性に『日本郵便物流センター』の職員を名乗る男から「あなたの荷物が止まっている」などと電話がありました。さらに『大阪府警のサカモト』を名乗る男から「詐欺の犯人があなたのカードを持っていた