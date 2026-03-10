新潟市は、官民が連携して下水道事業を行う『ウォーターPPP』の導入を検討しています。 10日は民間業者を対象とした説明会が開かれました。説明会には民間事業者約60社が参加しました。 ■新潟市下水道管理センター 山口貴史所長 「下水道事業に携わる民間事業者との連携・協同が不可欠であると感じている。」 2026年1月には新潟市東区で下水道管の老朽化が原因とみられる陥没事故が発生するなど維持