（ＪＲ北海道鉄道事業本部川戸俊美副本部長）「１月２５日、北海道エアポートには大変ご迷惑をおかけしました」あの日、なぜ空港が「陸の孤島」と化したのかーＪＲ北海道は３月１０日に会見を開き、中間報告となる検証結果を公表しました。（井上カメラマン）「ホワイトアウトですね。先が見えないです」２０２６年１月、札幌圏を襲った記録的な大雪。交通機関はマヒし、新千歳空港には過去最多の７０００人が一夜を