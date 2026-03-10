諫早市の本明川ダムの建設現場で小学生が卒業記念の植樹を行いました。 植樹に参加したのは、諫早市の本野小学校の6年生11人です。 植樹したムラサキシキブなど6種類の苗木は、2年前に児童たちがダム建設現場で採取した種から育てたものです。 (児童） 「将来見た時にみんなを思い出したい」 植樹活動の後、子どもたちは工事の様子を見学しダムの役割などを学びました。 ダムは本明川の洪水対策などで「