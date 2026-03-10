大相撲春場所は3日目。初日からまさかの2連敗となった石川県津幡町出身の横綱・大の里10日、きょうの一番です。関脇だった2024年7月以来の初日から連敗スタートとなった大の里。初顔合わせとなった前頭2枚目・藤ノ川を相手に、立ち合いから相手の、のど輪が効き、なかなか前に出られない大の里、最後は引き落としで敗れました。初日から、まさかの3連敗で横綱らしくない取り組みが続いています。3日目、あす11日は、2場所続けて負