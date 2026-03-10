地域の産業を支える海外からの人材を育成する金沢市の専門学校で卒業式が行われ、卒業生たちはそれぞれの進路に向け気持ちを新たにしていました。卒業を迎えたのは、専門学校アリス学園の介護福祉学科、国際ビジネス学科、日本語学科で学んできた178人です。式では、竹澤勝志学校長が「数多くの困難にもこれまで学んだ知識と勇気で打ち勝ち、夢を実現することを祈っています」とはなむけの言葉を贈りました。卒業生代表イー・ケー