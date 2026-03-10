◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）巨人の石塚裕惺内野手が先制適時打を放った。２回２死一、三塁からソフトバンク・東浜の直球を捉え、一、二塁間を破った。１２打席ぶりの安打となったが、野球評論家の清水隆行氏は、若武者の現状を分析した。＊＊＊＊＊＊期待の１９歳・石塚に１２打席ぶりの安打が生まれた。この試合前までオープン戦では１４打数２安打と結果が出ていなかったが、この打席