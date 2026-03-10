アサヒグループホールディングスは、サイバー攻撃の影響で延期していた去年1月から9月までの連結決算を発表しました。純利益にあたる最終利益は前の年の同じ時期に比べて26.2％減って1028億円でした。アサヒグループホールディングスによると、要因としては金利が上昇して金融収支が悪化したことなどがあります。また、去年9月末に発生したサイバー攻撃の影響については、国内に限られたことなどから、去年1月から9月の業績に与え