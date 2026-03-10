阪神電気鉄道は10日、春のセンバツ高校野球「第98回選抜高等学校野球大会」の開催に合わせ、3月19日の始発から大会終了日までの間、甲子園駅の列車接近メロディを、M!LKの「イイじゃん」に変更すると発表した。【写真】めちゃくちゃ“ビジュイイじゃん！”なM!LK同曲は、今大会の入場行進曲にも採用されている。駅では、列車接近メロディのために特別にアレンジされたものとなる。編曲は音楽プロデューサーである向谷実氏が担