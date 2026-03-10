プロレス団体の全日本プロレスは10日、塙元輝選手と練習生契約を締結したことを発表しました。塙選手は、お笑い芸人はなわさんの長男で、7歳から柔道を始め、高校時代には高校総体佐賀県予選個人戦(100kg超級)で優勝、高校総体個人戦(100kg超級)ベスト16など優れた成績をおさめてきました。その後、柔道強豪校の国士舘大学へ進学。大学卒業までの15年間、柔道に打ち込みました。そして今回、その実績を買われ全日本プロレスからオ