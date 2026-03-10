俳優・高橋一生が主演を務める映画『脛擦りの森（すねこすりのもり）』（4月10日公開）の幻想的な世界観を捉えた場面写真が一挙解禁された。【動画】映画『脛擦りの森』最新予告映像本作は、荒木飛呂彦の人気漫画を原作とした実写ドラマ『岸辺露伴は動かない』シリーズを手がけた渡辺一貴監督による初のオリジナル映画。主演に“岸辺露伴”でタッグを組んだ高橋を迎え、岡山に古くから伝わる妖怪「すねこすり」をモチーフにし