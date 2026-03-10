◆アネモネＳ・リステッド（３月１４日、中山競馬場・芝１６００メートル、２着まで桜花賞の優先出走権）＝３月１０日、美浦トレセンシンザン記念９着からの反撃で桜の切符を目指すディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は坂路を６７秒４―１６秒３のキャンター調整。手塚久調教師は「前走は初物尽くしだったし、インコースで挟まれて厳しい競馬になった」と敗因を分析する。同厩舎は７日の