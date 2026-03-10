鹿島の鬼木達監督が10日、全体練習後に取材に応じた。5連勝が懸かる次戦14日は、24年まで率いた川崎Fとホームで対戦。昨季のホーム開催は国立競技場だったため、就任2年目で初めてメルカリスタジアムに古巣を迎え撃つ。「メルカリスタジアムの圧の中で戦いたいというのは常にあるので、楽しみはある。応援の期待に応えられるような戦いをしたい」と心待ちにした。8カ月前の借りを返す。昨年7月の前回対戦は敵地で1―2の逆転負