リヴァプールに所属するアルゼンチン代表MFアレクシス・マック・アリスターが自身の去就について言及した。9日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同選手のコメントを伝えている。現在27歳のマック・アリスターは、2023年夏にブライトンからリヴァプールに完全移籍で加入。ここまで公式戦通算136試合出場19ゴール17アシストを記録しており、中盤の屋台骨として活躍。2023−24シーズンのカラバオカップ制覇と、昨シーズン