株価 乱高下証券会社の様子は？ 日経平均株価は昨日（3月9日）、過去3番目となる2892円という下げ幅を記録しました。一転して今日（10日）は1519円上げて取引を終えました。 【写真を見る】株価乱高下でも「意外と冷静」様子見の投資家たち目下の中東情勢 “長期投資前提”でスルー？ 乱高下する株価。証券会社への問い合わせが増えています。 熊本市にある大熊本証券では、担当者が顧客に現状を説明していました。