中部経済連合会の催しに参加するナグマ・モハメド・マリック駐日インド大使＝10日午前、名古屋市日本企業が海外進出先として人口が世界最多で、経済成長が見込めるインドに注目している。中部経済連合会は10日、中部企業の現地進出やインド企業との協業を後押しするための催しを名古屋市で初めて開催した。インド側も日本との連携に期待を寄せる。10日の催しには日印企業の経営者ら約130人が参加し、交流の機会も設けた。進出