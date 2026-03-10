ブラックバーンに所属するMF森下龍矢が、イギリスメディア『BBCラジオ』のインタビューに応じた。自身初のチャンピオンシップ（イングランド2部）に挑戦している森下龍矢。レギア・ワルシャワ時代と同様に、徐々にチーム内において存在感を増しており、ここまで27試合に出場中。とくに先月は、1得点3アシストを記録する大活躍で、同リーグの月間最優秀選手候補にノミネートされた。先の第36節ポーツマス戦でも劇的同点弾をア