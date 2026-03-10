「フジノウェーブ記念」（１０日、大井）１番人気のチカッパは好スタートを切って道中は好位を追走。直線でいったんは先頭に立ったが、最後は後退してしまい７着に沈んだ。大井転入初戦はほろ苦いものとなった。鞍上の矢野貴は、「思った通りでひと足しかない。道中がスムーズ過ぎましたね。位置にこだわり過ぎて、ハナの後ろでいい位置を取り過ぎたな。本来は１２００メートルの差し馬で、掛かり待ちで乗った方がこの馬の良