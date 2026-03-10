10日午前、北海道・上富良野町で雪崩が発生し、外国人スキーヤーが巻き込まれる事故が起きました。雪崩が多いこの時期、バックカントリースキーのリスクも指摘され続けています。この時期相次ぐ雪山での事故ですが、その緊迫した救助の様子が公開されました。分厚い雲に覆われていたのは、北海道の中央部に位置する十勝岳連峰。連なる山脈の1つ、上富良野岳で10日、雪崩が発生し、外国籍のスキーヤーが巻き込まれました。目撃者か