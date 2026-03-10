【モデルプレス＝2026/03/10】モデルの長谷川理恵が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの苺パフェを公開し、話題を呼んでいる。【写真】52歳ママモデル「真っ赤で美味しそう」高級苺使用した手作りパフェ◆長谷川理恵、奈良の苺「古都華」でパフェ作り長谷川は「真理さんからいただいた奈良の古都華。パイを焼いてパフェに」と報告。奈良県特産の苺「古都華」を贅沢に使用し、こんがりと焼けたパイとクリームを重