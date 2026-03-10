TWICEのチェヨンが、唯一無二の存在感でファンを魅了した。チェヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】チェヨン、タンクトップから“白肌”あらわ公開された写真には、壁の隙間からカメラを見つめるチェヨンの姿が収められている。彼女はクロップド丈にカットされたタンクトップのステージ衣装をまとい、引き締まったボディラインを披露。色白の肌に映える腕のタトゥーがチェヨンならではの個