10日の法廷高松地裁 建築家・丹下健三が設計した旧香川県立体育館の解体工事費の支出差し止めを求めた住民訴訟が10日、高松地裁で始まりました。被告の香川県側は全面的に争う姿勢を示しました。 （旧香川県立体育館再生委員会／長田慶太 委員長）「最初から、議会に（要望を）出したときから第三者を交えた協議の場をずっと求めてきたのが、（裁判という形で）結局初めて実現したんじゃないか」 この裁判は、建築