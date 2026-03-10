高知市の監査委員会は、出退勤を偽り勤務実態がなかった分の給与を受け取った市の元職員に対し、利息の返還を求めた市民オンブズマン高知の住民監査請求を認め、高知市に勧告しました。これは、2024年から2025年にかけて高知市の卸売市場長が遅刻や早退、欠勤をしたにもかかわらず、市の出退勤管理システムに54回にわたって申請し、勤務時間通りに勤務したと偽って報告したものです。勤務実態がなかった時間の給与はおよそ43万円に