どんな天気の日でも輝くツヤ髪を目指せるヘアケアブランド「SOLA WEATHER CARE」から、新作アイテム「ソラウェザーケアクリスタルヘア＆ボディバーム」が登場。2026年3月25日（水）より全国のドラッグストアやバラエティショップなどで発売されます。体温でとろけるバームが髪に自然なツヤとまとまりをプラス。さらに手肌の保湿ケアにも使える、毎日持ち歩きたくなる2WAYアイテムです♡ ヘアも肌もケアす