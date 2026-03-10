ハーフパイプ女子優勝した工藤璃星＝札幌市ばんけいスキー場スノーボードの全日本選手権ハーフパイプは10日、札幌市ばんけいスキー場で行われ、女子はミラノ・コルティナ冬季五輪代表で16歳の工藤璃星（TOKIOインカラミ）が70.25点で3年ぶり2度目の優勝を果たした。男子は菊地原小弥汰（ネクストアムゼク）が86.75点で初制覇した。男子で五輪4位の平野流佳（INPEX）は84.50点、女子で3大会連続五輪出場の冨田せな（宇佐美SC