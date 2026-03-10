性的虐待などの罪で起訴され自殺したアメリカの富豪、ジェフリー・エプスタイン氏がかつてアメリカ国内で所有していた牧場について、捜査当局が家宅捜索を開始しました。アメリカ南西部ニューメキシコ州の捜査当局は9日、エプスタイン氏が所有していた「ゾロ牧場」の家宅捜索を開始しました。エプスタイン氏は、この牧場に関係者らを招き、女性や少女に対する性的虐待を行ったと告発されていますが、ニューメキシコ州は2019年、連