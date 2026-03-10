混沌とするイラン情勢をめぐり、中東から原油を輸入する国が多い東南アジアでは、エネルギーの供給不安から燃料や電気の節約が呼びかけられるなど市民生活への影響が広がっています。ベトナムの首都ハノイでは9日、ガソリンスタンドに長い列ができていました。AP通信によりますと、イラン情勢の悪化で燃料供給の不安が高まっていることから、ガソリン価格は22％上昇。一部のスタンドは給油量を制限しているということです。ロイタ