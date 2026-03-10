「フジノウェーブ記念」（１０日、大井）６歳にして素質開花。５番人気のナンセイホワイトが混戦を抜け出して重賞初制覇。「第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３」（４月１５日・大井）への優先出走権をゲットした。２着に７番人気のジョージテソーロ、３着に１４番人気のドリームビリーバーが入り、３連単は１３５万超と大波乱。１番人気のチカッパは直線で伸びを欠いて７着に敗れた。ド派手なマスクが躍動した。ラスト２００