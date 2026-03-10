ぴょこぴょこと体を折り曲げながら尺取り虫のように移動するのは、生まれたばかりのゴマフアザラシの赤ちゃん。6日、大分市の水族館で誕生したメスの赤ちゃんです。雪のように真っ白な体毛に包まれた姿は、まさに白い天使。天気がよかったこの日は、暖かな春の日差しの下で日なたぼっこ。気持ちよさそうに眠っていますが、楽しい夢でも見ているのでしょうか、ぴくぴくと動く赤ちゃんアザラシ。すると…突然、お目覚め。飛び起きた